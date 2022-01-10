Базовый сбор за взлет-посадку увеличился с 484,86 до 520,74 руб. за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и осуществления пропускного режима) — с 23,87 до 25,64 руб. за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) возросла со 158,2 до 169,92 руб. на одного пассажира, на международных — с 482,18 до 517,86 руб. в терминалах C, D и со 122,16 до 131,2 руб. в E, F.

Базовый тариф ООО "Шереметьево Хэндлинг" (сервисная "дочка" МАШ) на обслуживание пассажиров на внутренних рейсах (терминалы B, D) поднялся со 191,3 до 205,5 руб. за человека, на международных линиях в терминалах C, D, E — с 211,4 до 227 руб., на международных в терминале F — со 196,4 до 210,9 руб.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает тарифы с января. Базовый сбор за взлет-посадку для них увеличится на 2,8%, до $14,7 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) — на 2,6%, до $1,2 за тонну МВМ. Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 2,8%: в терминалах B, C, D — до $17,04 на одного пассажира, в E, F — до $10,01.

"Шереметьево" — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В январе-ноябре обслужил 28,3 млн человек (-39% к 2019 году, +53% к 2020-му). Основной объем перевозок за этот период обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", Pegas Fly, Royal Flight и "Северсталь".