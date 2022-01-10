«Турпоток из России в Израиль есть, однако путешественники ведут себя крайне недоверчиво, опасаясь внезапного переноса дат разрешения на въезд или введения дополнительных ограничений для путешественников», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, туристы не спешат бронировать туры в Израиль, потому что в предыдущие разы, когда страна объявляла об открытии границ для россиян, а потом переносила сроки, путешественники терпели убытки: им приходилось сдавать авиабилеты, аннулировать брони в отелях.

«Желающие поехать сейчас есть, но туристы относятся к заявлению Израиля с недоверием. Впрочем, на этот раз все же есть надежда на то, что все будет хорошо: ведь свое нынешнее решение по «Спутнику V» Израиль пока не дезавуировал», — пояснила эксперт.

В настоящее время для посещения Израиля вакцинированный турист из любой страны должен заполнить анкету прибывающего, а также сделать тест на COVID-19 перед вылетом, а затем после прибытия в международный аэропорт Бен-Гуриона – еще один тест. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Не вакцинированные туристы въезжать не могут.

Российским туристам, помимо двух тестов, нужно сдать по прибытии тест на антитела, который обойдется примерно в 3 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с требованием Минздрава Израиля туристы, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», могут посетить Израиль только спустя 14 дней, после второй прививки. День вакцинации не считается. Срок, в течение которого турист в Израиле будет считаться привитым, составляет месяц. При этом, согласно требованиям израильского Минздрава, прививка вакцинами, одобренными ВОЗ, действует в течение полугода.