«Согласно правилам, действующим в Израиле, вакцинированные двумя дозами «Спутника V» могут посетить страну, если после последней прививки прошло не менее 14 дней. День вакцинации не считается. Срок, в течение которого россияне в Израиле считаются вакцинированными: один месяц», — говорится в сообщении.

При этом, согласно требованиям израильского Минздрава, прививка вакцинами, одобренными ВОЗ, действует в течение полугода.

Как отмечают в министерстве, россиянам также необходимо сдать по прибытии в Израиль тест на антитела, он обойдется примерно в 3 тыс. рублей.

Помимо этого, для посещения Израиля вакцинированный турист из любой страны должен заполнить анкету прибывающего, а также сделать тест на COVID-19 перед вылетом, а затем после прибытия в международный аэропорт Бен-Гуриона – еще один тест. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа. Не вакцинированные туристы въезжать не могут.

Израиль планировал открыть границы для вакцинированных российских туристов еще 1 декабря 2021 года. Однако с 29 ноября Израиль приостановил на две недели въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса «омикрон», затем продлил его до 29 декабря, также власти не исключали введение нового локдауна в стране. Однако 9 января 2022 года правительство республики разрешило въезд всем иностранным гражданам, привитым от коронавируса.