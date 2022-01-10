Согласно онлайн-табло, задержки составляют до 15 часов. Как следует из расписания, всего крымский авиаузел должен принять и отправить в понедельник 26 самолетов.

"Количество самолетов, экипажи которых приняли решения произвести посадку на запасных аэродромах из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь, увеличилось до 11. Девять самолетов приземлились в Анапе, по одному в Краснодаре и Сочи. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся в аэропорту Симферополь рейсов", — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось о задержке 12 воздушных судов, семь из которых ушли на запасные аэродромы.

Симферопольский аэропорт, единственный в Крыму, основан в 1936 году. В настоящее время он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.