Также в стране полностью открылись начальные и средние школы, однако ученики обязаны будут носить маски в учебное время.
Частично будут отменены ограничения, касающиеся публичных мероприятий. Теперь организаторы спортивных мероприятий и концертов смогут заполнять до 50% от вместимости площадки проведения. Свадьбы, дискотеки и вечеринки отныне разрешаются, однако на каждом мероприятии может присутствовать не более 20 человек. Все эти мероприятия будут открыты только для вакцинированных или переболевших коронавирусом граждан.
За воскресенье в стране было выявлено около 2,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. До этого с четвертого января в стране фиксировалось более 3 тыс. случаев ежедневно.
За весь период пандемии в Словакии зафиксировали более 863 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 17 тыс. смертей от последствий заболевания.