С понедельника в стране отменяется комендантский час, который действовал с восьми вечера до пяти утра. Это позволит барам и ресторанам работать без ограничений по времени. Тем не менее, только граждане, получившие обе дозы вакцины или недавно переболевшие коронавирусом, смогут посещать бары, рестораны, отели, горнолыжные курорты, религиозные службы и магазины товаров не первой необходимости.

Также в стране полностью открылись начальные и средние школы, однако ученики обязаны будут носить маски в учебное время.

Частично будут отменены ограничения, касающиеся публичных мероприятий. Теперь организаторы спортивных мероприятий и концертов смогут заполнять до 50% от вместимости площадки проведения. Свадьбы, дискотеки и вечеринки отныне разрешаются, однако на каждом мероприятии может присутствовать не более 20 человек. Все эти мероприятия будут открыты только для вакцинированных или переболевших коронавирусом граждан.

За воскресенье в стране было выявлено около 2,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. До этого с четвертого января в стране фиксировалось более 3 тыс. случаев ежедневно.

За весь период пандемии в Словакии зафиксировали более 863 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 17 тыс. смертей от последствий заболевания.