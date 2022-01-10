"Внутристенные камОры, не связанные между собой, обнаружены в многометровой толще прясла (стены) за Софийской звонницей", — сказал собеседник. С разных сторон звонницы в камОры ведут отдельные входы.

Согласно легенде, в этих тюремных помещениях в древности содержались высокопоставленные заключенные. В частности, в их числе был взятый в плен потомок Чингисхана.

Установить период строительства помещений ученым пока не удалось. Внутри камОр не было ни одного предмета, который бы помог экспертам с датировкой.

Предполагается, что после реставрации древняя тюрьма может стать объектом экскурсионного показа.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. Большинство объектов Кремля находятся в ведении ГМЗ.