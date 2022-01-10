"Все мероприятия прошли строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, ни на одном культурном объекте не было допущено вспышки заболеваемости. Вологжане и гости региона соблюдали масочный режим, социальную дистанцию, что и позволило без внештатных ситуаций провести новогодние мероприятия", — заявил Кувшинников.

По словам губернатора, основными туристскими направлениями традиционно стали Вологда, Великий Устюг, Череповец, Вытегра, Белозерск, Кириллов и Тотьма.

Самыми посещаемыми местами стали вотчина Деда Мороза, Вологодский музей-заповедник, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, а также Центр отдыха и развлечений Y.E.S.

Из муниципальных музеев наибольшее число посетителей в новогодние праздники приняли Череповецкое и Тотемское музейные объединения.

"В Великоустюгском районе побывало чуть более 25 тысяч туристов, в том числе железнодорожным транспортом благодаря соглашениям, заключенным правительством области с РЖД. Гости прибывали на специализированных туристических поездах, которые совершили свыше 20 рейсов, скором поезде "Мороз-экспресс", а также поезде выходного дня "Зимняя сказка", — рассказал начальник областного департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, в областных и городских учреждениях культуры региона состоялось более 200 мероприятий. Более 50 тысяч человек посетили региональные музеи-заповедники в Вологде, Кириллове и Великом Устюге, а также муниципальные музеи в Тотьме и Череповце.

Как сообщалось, на новогодних каникулах вотчину Деда Мороза посетили 24 тысячи туристов. Более 800 человек воспользовались для путешествия специальным пассажирским поездом "Мороз-экспресс".