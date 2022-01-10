"На планерке у губернатора Краснодарского края поставили задачи на 2022 год. В прошлом году мы набрали хороший, во многом даже рекордный темп. Теперь задача блока развития — не просто сохранить результаты, а максимально толкнуть их вперед.Обеспечить турпоток на уровне 17 млн человек", — сообщил он.

Руппель отметил, что в Краснодарском крае планируется внедрять стандарты "все включено" и "ультра все включено".

Ранее он сообщал журналистам, что регион к 2025 году намерен увеличить турпоток на свои курорты до 25 млн человек, а номерной фонд номерной фонд — до 1 млн.

По итогам 2021 года власти Кубани рассчитывали принять около 17 млн туристов.