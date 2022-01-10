Сегодня в 17:06 Пушкинский музей в праздники посетили более 20 тысяч человек, Исторический — более 30 тысяч

МОСКВА. 10 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Более 20 тыс. человек посетили Государственный музей изобразительного искусства (ГМИИ) им. Пушкина во время новогодних каникул, посетителями Исторического музея (ГИМ) за этот период стали 30 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в музеях.

"С 1 по 9 января музей посетило 21 тыс. 080 человек. Самыми посещаемыми днями стали 4 января (2610) и 6 января (2740). Наибольшей популярностью пользовалась основная экспозиция музея и выставка "Бывают странные сближенья"", — сказал собеседник агентства. Музейный комплекс Государственного Исторического музея за новогодние каникулы (со 2 по 9 января) посетили 36 тыс. 650 человек. "И если гости города посещали в основном постоянные экспозиции Исторического музея, то москвичи делали выбор в пользу выставок "Российская империя", "Шедевры Русского музея. "Смолянки" Дмитрия Левицкого", "Викинги. Путь на восток", — сообщили "Интерфаксу" в ГИМ.

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