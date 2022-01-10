"Почти 2 млн туристов посетили Московскую область в период новогодних каникул, что на 20% больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Самыми популярными округами среди туристов стали стали Одинцово (более 414 тыс. человек), Сергиев Посад (130 тыс. человек), Коломна (свыше 127 тыс. человек), Дмитров (более 258 тыс. человек) и Серпухов (свыше 314 тыс. человек). Кроме того, каток у Главного храма Вооруженных сил РФ посетили почти 277 тыс. человек.

Всего за 2021 год Московскую область посетили около 14 млн человек. Уровень турпотока за последний год сравним с аналогичными показателями до пандемии коронавируса в Подмосковье.