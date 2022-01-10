"Оба рейса будут выполняться два раза в неделю", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Полеты по маршруту Баку-Казань-Баку начнутся 16 марта, перелеты будут осуществляться по средам и субботам.

Рейсы по направлению Баку-Уфа-Баку начнутся 17 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам — "Стандарт" и "Супер".

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Россию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. Все пассажиры, улетающие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

При вылете из городов России в Азербайджан пассажиры должны прости тестирование на COVID-19 методом ПЦР-тестирования.

Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.