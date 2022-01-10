"В период новогодних праздников с 27 декабря по 9 января включительно в Республике Крым отдохнуло около 265 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, 66% туристов прибыли на полуостров через Крымский мост автотранспортом, 27% — авиатранспортом, 7% — по железной дороге.

В прошлые новогодние праздники — с 27 декабря по 10 января — в Крыму отдохнули 239,7 тысячи туристов, что на 14% выше показателя аналогичного периода 2019-2020 годов. Это был рекордный показатель. Средняя загрузка отелей и санаториев тогда составила 70%.

В целом, как сообщалось, турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма. Впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.