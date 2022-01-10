В частности, более 100 тысяч автомобилей проехало по Крымскому мосту в первые дни нового года, движение осуществлялось в штатном режиме.

"Почти 109 тыс. автомобилистов воспользовались транспортным переходом с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, что на 6% превышает аналогичные показатели прошлого года. Общий объем трафика распределился практически равномерно", — говорится в пресс-релизе.

Среднесуточная интенсивность движения на праздники составляла около 10 тыс. автомобилей. Максимальный суточный трафик установлен 8 января: более 12 тыс. автомобилей, минимум интенсивности зафиксирован 1 января, когда по мосту проехало около 4 тыс. машин в обе стороны.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной дороги А-290, находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань". Трасса категории 1 Б, имеет четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.