Также на общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, смогут находиться до 50 человек.
"Мы бы все хотели, чтобы эта пандемия закончилась, в том числе и я, мы сейчас находимся в той ситуации, где каждому необходимо взять на себя ответственность", — заявила Андерссон.
Премьер отметила, что в настоящий момент коронавирус в стране распространяется рекордными темпами, система здравоохранения испытывает большую нагрузку.
Она также призвала непривитых жителей Швеции пройти вакцинацию от COVID-19.
В свою очередь глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уисел заявила, что новые ограничения будут действовать около месяца. По ее словам, в стране набирает обороты распространение штамма коронавируса "омикрон". По ее слова, вакцины пока еще сокращают риск серьезного течения заболевания, однако "омикрону" удается инфицировать человека, несмотря на вакцинацию или перенесенную болезнь COVID-19.
Всего в Швеции за время пандемии коронавируса выявили более 1,4 млн заражений COVID-19, более 15 тыс. инфицированных скончались.