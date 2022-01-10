"Музей, посвященный знаменитому Тильзитскому миру, заключенному в 1807 году императорами Наполеоном и Александром I, будет открыт в старинном здании отделения "Рейхсбанка", построенного в конце XIX-начале XX веков. После войны здесь работала гостиница, а сам дом является объектом культурного наследия. В настоящее время там уже завершаются реставрационные работы. Уже идет формирование экспозиций, которые будут размещены в нескольких тематических залах, посвященных самому Тильзитскому миру, а также историческим личностям той эпохи ", — сказал Абарюс.

По его словам, в проекте принимают самое активное участие администрация Советска, которая взяла в аренду помещения и уже комплектует штат музея, местный бизнес, а также историк моды, искусствовед, декоратор интерьеров, коллекционер и телеведущий Александр Васильев. Именно он курирует и организовывает наполнение музея оригинальными раритетами эпохи Наполеоновских войн.

Авторы проекта планируют, что каждый из залов музея будет раскрывать всю предысторию и суть Тильзитского мира, оказавшего огромное влияние на мировую историю начала XIX века. Также в музее будет зал с временными выставками и возможностью проведения лекций, мероприятий на различные темы.

"Этот весьма крупный для Советска исторический и культурно-туристический проект, получивший название "Луизенваль", предполагает также создание в обновленном здании гостиничных номеров. Город получит не только знаковый объект показа для туристов, но и современные места размещения, как для гостей из России, так и других стран. Время пандемии неизбежно пройдет, а людей, интересующихся эпохой Наполеоновских войн, меньше не становится. И с учетом тех памятников истории, что у нас уже есть по этой тематике, Советск здесь имеет очень хороший туристический потенциал", — заключил Абарюс.

Тильзитский мир был заключен между Россией и Францией в период с 13 (25) июня по 25 июня (7 июля) 1807 года в городе Тильзит. Он подписан императорами Александром I и Наполеоном после Войны четвёртой коалиции 1806-1807 годов, в которой Россия являлась союзником Пруссии.