"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

Как сообщалось, в ночь на 8 января произошел пожар в пансионате для пожилых людей "Золотой век" с четырьмя погибшими. По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следствие установило, что организация работала с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек.