"При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом "омикрон", — сообщает региональный Минздрав в понедельник.

По данным министерства, пациентка вернулась из Египта.

"С 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников. Клинических проявлений у пациентки нет, так как она прошла полный курс вакцинации", — отмечается в сообщении.

Ранее о выявлении данного штамма в Оренбуржье не сообщалось.

В ведомстве также призвали всех жителей региона сделать прививку от коронавируса или пройти повторную вакцинацию.

Ранее сообщалось о выявлении штамма "омикрон" в Нижегородской области и Пермском крае.