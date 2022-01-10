"С 1 февраля в Пермском крае вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом, связанные с деятельностью санаторно-курортных организаций (санаториев). Они будут обязаны осуществлять прием и размещение физических лиц при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции либо перенесенное заболевание при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев", — говорится в сообщении.

Также региональные власти продлили до 1 февраля действующие в регионе ограничения.

В частности, посещать торговые центры, заведения общепита, фитнес-центры и другие подобные заведения смогут жители с иммунитетом против COVID-19.

Также продлевается ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00. При этом такие заведения могут работать в режиме доставки и самовывоза без ограничений. Запрет на работу в ночное время не затрагивает кафе в аэровокзальных комплексах и на железнодорожных вокзалах.

Кроме того, в регионе продлили режим строгой самоизоляции для жителей старше 60 лет без иммунитета.

По последним данным, всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились свыше 163 тыс. человек, из них более 149 тыс. пациентов выздоровели и свыше 7,5 тыс. скончались.