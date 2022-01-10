Также региональные власти продлили до 1 февраля действующие в регионе ограничения.
В частности, посещать торговые центры, заведения общепита, фитнес-центры и другие подобные заведения смогут жители с иммунитетом против COVID-19.
Также продлевается ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00. При этом такие заведения могут работать в режиме доставки и самовывоза без ограничений. Запрет на работу в ночное время не затрагивает кафе в аэровокзальных комплексах и на железнодорожных вокзалах.
Кроме того, в регионе продлили режим строгой самоизоляции для жителей старше 60 лет без иммунитета.
По последним данным, всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились свыше 163 тыс. человек, из них более 149 тыс. пациентов выздоровели и свыше 7,5 тыс. скончались.