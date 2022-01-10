"За период новогодних каникул в Краснодарском крае отдохнули порядка 420 тысяч человек. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10% — чем в 2020 году. Наибольшей популярностью пользовались горно-предгорные курорты и Черноморское побережье", — приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что заполняемость отелей горнолыжных курортов составила почти 80%, Черноморского побережья — более 68%.

В свою очередь глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов отметил вдвое выросшее число работающих отелей и гостиниц в зимний сезон.

По его словам, в Геленджике новогодние праздники провели почти 30 тысяч туристов. Это на 12% больше, чем в 2021 году.

"Тенденция к росту прослеживается и по количеству работающих средств размещения: если в прошлогодние праздники их было 81, то в первые дни 2022 года посчитали выгодной работу своих объектов владельцы 179 отелей, гостиниц и санаториев ", — написал Богодистов в своем телеграм-канале.