"В 10:42 при посадке рейс WZ 387 Домодедово — Белгород (47 пассажиров, экипаж 3/3) выкатится за пределы ИВПП. Объявлена тревога, сбор в квадрате Ж-8. Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали, сейчас их высаживают из самолета и переплавляют в здание аэропорта, самолет останется на месте для проведения расследования данного ЧП", — говорится в комментарии замгубернатора.

По уточненной информации, пострадавших нет. "Воздушное судно будет отбуксировано на рулежную дорожку и далее на назначенное место стоянки. Коэффициент сцепления в момент посадки и на данный момент соответствует необходимым требованиям, в причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия", — сообщил Базаров. В аэропорте Белгорода "Интерфаксу" отказались комментировать ситуацию.