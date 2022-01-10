«Сейчас мы запускаем новую программу, пока в качестве эксперимента, и ее главная цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий. Чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. Мы рассчитываем, что в этом году более 100 тыс. учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионным и программами и проживанием в комфортных условиях. Правительство выделило на эти цели 500 млн рублей. Субсидии в текущем году получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Средства позволят компенсировать им затраты на эту программу», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что программа, направленная на повышение доступности познавательного туризма для школьников, стартует в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов Нацпроекта по развитию внутреннего туризма.

«Те 18 регионов, которые подали заявки в Ростуризм из 30, которые участвуют в эксперименте, они соответствуют критериям, которые определены к участию, и с ними в ближайшее время Ростуризм подпишет соглашения. География самая обширная, от Сахалина до Калининграда, от Адыгеи до Новгорода. И это будет осуществляться в соответствии с законом о государственном социальном заказе», — сказал он.

По словам Чернышенко, губернаторам предстоит оперативно принять нормативные акты по установлению правил участия школьников в программе. И сформировать реестры исполнителей, которые будут осуществлять эти услуги.

«Граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии, гостиницы для размещения ребят. Отмечу, что это будет касаться тех услуг, которые будут включены регионами в реестр. Продолжительность поездки — не менее 24 часов, то есть минимум 1 ночевка для комфорта детей при переездах», — сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что полмиллиарда рублей будет выделено на цели программы в 2022 году, «но всего до 2024 года это 3,5 млрд рублей». По его словам, правительство рассчитывает, что стоимость поездки на каждого учащегося за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей, из которых 5 тыс. будут гарантированно выделяться из федерального бюджета.

«У российских школьников уже весной появится возможность отправиться в путешествия. Ожидаем, что по итогам реализации в этом году не менее 100 тыс. учащихся смогут отдохнуть, обогатить свои знания о родном крае и, конечно, рассчитываем, что к следующему этапу к программе подключатся и другие субъекты, и география еще больше расширится», — добавил он.

Мишустин призвал правительство эффективно выстроить работу пилотной программы, чтобы она охватила большее число регионов. По его словам, главная цель — чтобы как можно больше ребят смогли бы воспользоваться возможностями для культурно-познавательных поездок. Премьер также напомнил о необходимости обеспечить безопасность детей и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.