По его словам, программа «Пушкинская карта» стала очень востребованной, за 4 месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, которые приобрели билетов более чем на 2 млрд рублей.

«С 1 января номинал Пушкинской карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. И со следующего месяца, с февраля, возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке министерства культуры и фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей. У нас немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров и благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин попросил министерство культуры и министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотры отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

Глава Кабмина подчеркнул, что пользоваться картой для похода в кинотеатр должно быть также просто и удобно, как покупать билеты на выставки и спектакли.

Проект "Пушкинская карта" для молодежи стартовал 1 сентября 2021 года. Жителям Подмосковья в возрасте от 14 до 22 лет предлагают посетить более 700 мероприятий. В программе участвуют 66 учреждений: 31 дом культуры, 16 театров, 14 музеев, три концертных организации и одна библиотека.