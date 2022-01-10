«На новогодние праздники в Казахстан прибыли для отдыха не более 300-500 туристов из России и, скорее всего, более половины из них уже вернулись. При этом, по имеющимся данным, все они организовывали отдых не через российских туроператоров, а самостоятельно, бронируя размещение в Казахстане и перелет. Возможно, что некоторые из них воспользовались какими-то предложениями казахстанских туристических компаний. По оценкам экспертов, большинство российских самостоятельных туристов сейчас в районе Алматы», — сообщила она.

По словам Ломидзе, поездки в страны СНГ даже после открытия границ мало востребованы у российских туристов. «Организованный турпоток в Казахстан упал в 50 раз по сравнению с 2019 годом, хотя и тогда он был небольшим. Абсолютное большинство поездок в эту страну до пандемии совершалось не с туристическими целями. По данным Пограничной службы ФСБ России, за три квартала 2021 года граждане РФ совершили 4205 поездок в Казахстан с целью туризма – это всего 0,7% от общего числа прибытий россиян в эту страну. Кроме того, зима – самый низкий туристический сезон для Казахстана прежде всего из-за сложного и малоприятного климата», — рассказала она.

Представитель АТОР отметила, что зимой небольшое число самостоятельных туристов из России едут кататься на лыжах на горнолыжный курорт Шымбулак рядом с Алматы, и значительно меньше – в столицу Нур-Султан. Также могут быть группы альпинистов в горных лагерях.

Ломидзе добавила, что туроператоры прогнозируют падение спроса на туры в Казахстан до нуля после нынешних событий, так как «российские туристы крайне остро реагируют на любые проявления политической нестабильности в странах ближнего зарубежья». Она напомнила, что после демонстраций в Армении и Белоруссии россияне отказывались от путешествий в эти страны.

Минобороны России в понедельник сообщило, что самолеты военно-транспортной авиации России эвакуировали из Казахстана на родину 1461 российского гражданина, среди которых 25 туристов.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.