Как говорится в сообщении, всего самолетами военно-транспортной авиации России из Казахстана в РФ доставлен 1461 российский гражданин.

"9 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 1422 российских гражданина и 14 российских граждан в Екатеринбург, которые изъявили желание вернуться в Россию самолетами Минобороны России. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков сообщил, что российская военная авиация вывезет из Казахстана изъявивших желание вернуться граждан РФ.

"Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в Алма-Ате в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации", — сказал Сердюков в воскресенье.