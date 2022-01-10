"Подвели первые итоги зимнего туристического сезона. Одно из самых популярных направлений для семейного отдыха — вотчина Деда Мороза. 24 тыс. 415 человек побывали в гостях у зимнего волшебника, по данным на 8 января", — написал он.

Губернатор напомнил, что с 3 января в регионе запустили скорый пассажирский поезд "Мороз-экспресс", который позволяет добраться из Москвы на Вотчину за 18 часов.

"Итоги отличные — всего за неделю более 800 человек выбрали этот способ передвижения. Около 1 тыс. туристов прибыли в Великий Устюг на поездах выходного дня", — добавил Кувшинников.

Как сообщалось, помимо скорого поезда, с 12 ноября в регионе стартовал круизный проект по маршрутам "Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва" и "Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург"

С 29 ноября въезд на вотчину Деда Мороза стал доступен только для индивидуальных туристов и семей с детьми по QR-кодам.