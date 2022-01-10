"Экологический туризм на "Земле леопарда" дает возможность посетить уникальную природу юго-западного Приморья и при этом не причинить ей вреда. Уходящий год оказался для учреждения рекордным: 10 200 туристов своими глазами увидели дом самой редкой крупной кошки планеты", — говорится в сообщении.

Чаще всего туристы выбирали экологический маршрут "Тропой леопарда", а также пешие экскурсии на кластерном участке "Гамовский", где находятся парк оленей и морские бухты.

Кроме того, в 2021 году в нацпарке начали водить экскурсии по Дальневосточному морскому заповеднику. Туристы посещали охраняемую акваторию Восточного, Северного и Южного участков.

"Безусловно, в увеличении туристического потока свою роль сыграло присоединение Морского заповедника. Мы смогли организовать в нем строго регулируемый экологический туризм, который устроил обе стороны — природу и туристов. Также в этом году мы обустроили экологическую тропу на Кравцовских водопадах", — приводятся в сообщении слова замдиректора ФГБУ "Земля леопарда" по экологическому просвещению и туризму Олеси Сторожук.

Деньги, полученные от туристов во время посещения нацпарка, пошли на сохранение природы юго-западной части Приморского края.