"Подписал постановление о создании двух государственных природных заказников краевого значения "Майский" и "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа" в Тугуро-Чумиканском районе", — написал Дегтярев.

"Более 1 млн га "Майского" расположены в бассейне реки Мая (Удская). По оценкам ученых, эта территория "станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья", -добавил губернатор.

"Что касается заказника "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа", его создание позволит поддержать гидрорежим рек Ассыни и Тугур, которые являются одними из важнейших в рыбохозяйственной сфере Хабаровского края", — подчеркнул Дегтярев.

Пресс-служба правительства региона, в свою очередь сообщает, что площадь заказника в Тугуро-Чумиканском районе составляет более 490 тыс. га, он расположен в бассейнах рек Тугур, Ассыни и Конин. На его территории растет 395 видов растений, обитает 47 видов млекопитающих, 190 видов птиц, 6 видов земноводных и пресмыкающихся, 22 видов рыб.

Режим особой охраны также позволит сохранить места произрастания 480 видов растений и обитания 250 видов позвоночных животных, в том числе и редких, в заказнике "Майский".

В результате создания этих двух заказников площадь заповедного фонда выросла до 8,8 млн гектаров, что составляет 11,2% территории региона.

Накануне нового года губернатор Хабаровского края также подписал постановление о расширении границ памятника природы краевого значения "Оползневое озеро Амут". Оно образовано в тектоническом разломе между двумя базальтовыми плато в центральной части хребта Мяо-Чан в Солнечном районе. Последние исследования показали, что его возраст превышает 300 лет. Амут называют "маленьким Байкалом", из-за схожести химического состава воды озер.

Озеро Амут и территория вокруг него получили статус памятника природы в 1997 году. Под охрану попала площадь в 12 га, в 2014 году ее расширили до 146 га. В последние годы общественность региона неоднократно обращалась в правительство края с требованиями спасти Амут и лес вокруг него, где велись вырубки. Чтобы изменить границы памятника природы, было организовано комплексное экологическое обследование. В итоге был сделан вывод о необходимости увеличить охранную площадь озера и установить ограничение хозяйственной деятельности, в том числе запретить рубки леса. Теперь территория озера Амут занимает площадь в 2 тыс. 63 гектара.

Власти рассчитывают сделать уникальную достопримечательность точкой притяжения для туристов. Там возможно обустроить экологические тропы, смотровые площадки, глэмпинги, не нарушающие природную экосистему.