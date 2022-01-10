"При этом только 160 398 посетителей, или чуть более трети от общего числа гостей — это члены организованных туристических групп; прочие (269 977 человек, или 62,73 %) приезжали в "Михайловское" вне таких групп (поодиночке, семьями, самостоятельно организовавшимися дружескими компаниями и так далее). Таким образом, в музее по-прежнему отмечается увеличение потока так называемых индивидуальных посетителей", — отметили в музее-заповеднике "Михайловское".

Как подчеркнули в службе музейной, экскурсионной и методической работы музея, эпидемиологическая ситуация внесла и другие коррективы в структуру туристического потока. Так, вероятнее всего из-за ограничений по типу "60+" и "65+", ощутимо уменьшилось число туристов пенсионного возраста — только 77 628 человек, рассказали в музее.

Доля детей и подростков в общем туристическом потоке также несколько сократилась. Школьников и дошкольников, побывавших в гостях у Пушкина в 2021-м, насчитали 110 215 человек, или 25,6 % от общего числа визитеров (против 31,46 и 32,72 % в 2018 и 2019 годах соответственно). Общее число навестивших Пушкинский заповедник студентов в 2021 году составило 9 226 человек. В "Михайловском" напомнили, что для детей и подростков до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника бесплатный. В целом же льготами при посещении музеев в 2021 году воспользовался 116 411 посетитель. Кроме того, без малого полтысячи платежных операций было осуществлено посредством "Пушкинской карты", которая в музее начала действовать уже в сентябре 2021 года.

В "Михайловском" также подсчитали, что для туристов в прошлом году была проведена 25 221 экскурсия.

Как сообщалось, государственное задание по приему посетителей в основных экспозициях и на временных выставках на 2021 год (400 500 человек) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" выполнил уже к середине октября завершившегося года.