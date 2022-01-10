Полеты будут осуществляться раз в неделю — по четвергам на самолете Superjet 100. Вылет из Махачкалы запланирован на 16:50, прибытие в Бухару — в 21:15. Обратный рейс будет отправляться в 22:35 и прибывать в 23:15.

Для каждого аэропорта указано местное время.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь Superjet 100 и два Boeing-777. Базовые аэропорты Red Wings — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.