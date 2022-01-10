Так, в понедельник в 10:35 по местному времени прибыл первый рейс из Москвы в Нур-Султан. Обратный планируется в 12:05.

Комитет напоминает, что рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее КГА сообщал, что 10 января в Казахстане отменено 102 авиарейса. Международный аэропорт Алм-Аты временно не работает.

Также сообщалось, что "Аэрофлот" предполагал в понедельник выполнить рейсы SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января.

"В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из "Шереметьево" (терминал D) запланирован на 4:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12:05 по местному времени. Далее рейсы будут выполняться ежедневно", — сообщал перевозчик.

Параллельно с 10 января "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы в Казахстан.