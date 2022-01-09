"Военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 граждан. Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали >1200 поступивших на "горячую линию" обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян", — говорится в сообщении твиттера ситуационно-кризисного центра.
Сегодня в 18:00
МИД сообщил о вывозе 500 граждан РФ военно-транспортными самолетами из Казахстана
МОСКВА. 9 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил в воскресенье, что военно-транспортные самолеты Минобороны вывезли из Казахстана 500 российских граждан.