"Военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 граждан. Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали >1200 поступивших на "горячую линию" обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян", — говорится в сообщении твиттера ситуационно-кризисного центра.