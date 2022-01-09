В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, отмечается в сообщении. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что пожар с четырьмя погибшими произошел в пансионате для пожилых людей "Золотой век". По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. "Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", — говорилось в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.