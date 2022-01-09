"Деятельность аэропорта Алма-Аты возобновится после стабилизации ситуации в городе. В целом, воздушная гавань технически готова к открытию", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным комитета гражданской авиации, на 9 января отменены 23 рейса по направлениям Москва, Стамбул, Кувейт, Дубаи, Санкт-Петербург, Ташкент, Франкфурт.

Всего по Казахстану планируется в этот день выполнение 38 рейсов и отменено 29 рейсов.

Ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в захвате международного аэропорта Алматы участвовали порядка 800 преступников.

"Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться", — сказал он.

Он также сообщил, что преступники разграбили "все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы".

"При этом, повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", — добавил он.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алма-Аты будет закрыт на неопределенный срок.