"В связи с введенным в Республике Казахстан чрезвычайным положением с 10 по 19 января 2022 года прием граждан отменен. Информация о возобновлении работы консульского отдела будет размещена дополнительно", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Ситуация обострилась и митинги переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение.