"Аэропорт будет закрыт до 10 января", — сообщили в эфире гостелеканала "Хабар 24" со ссылкой на пресс-службу.

Накануне сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 9 января.

Ранее в субботу пресс-служба посольства РФ в Казахстане сообщила, что Минобороны России организует вывоз граждан РФ из Алматы 9 января. Позже Минобороны РФ сообщило о том, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.