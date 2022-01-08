По данным Минобороны РФ, российские граждане на новогодние праздники прибыли в Алма-Ату на один из горнолыжных курортов.
"В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в одной из гостиниц города. Они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации. В настоящее время вся группа российских туристов самолетом ВТА доставлена из Алма-Аты в Москву", — сообщили в Минобороны РФ.
В Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Ситуация обострилась и митинги переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение.
В Казахстан направлены миротворческие силы от Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).