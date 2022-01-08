"Поступило сообщение о том, что 11 человек, предварительно, надышались хлором в селе Ясная поляна в банном комплексе "Домашний". Все 11 человек госпитализированы, двое в реанимации, 9 человек в токсикологическом отделении", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что предположительно, в бассейне, расположенном в банном комплексе, концентрация хлора была выше положенной. На место направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по РБ и лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС.