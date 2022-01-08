"В настоящий момент востребованность в пассажирских железнодорожных перевозках у населения резко возросла. Так, населенность пассажирских вагонов составляет свыше 90%. Поэтому АО "НК "КТЖ" запускает дополнительные поезда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инфраструктурные объекты железной дороги в ходе беспорядков не пострадали.

"Необходимо отметить, что более 15 тысяч объектов ж/д инфраструктуры полностью сохранены. Стратегически важные объекты не пострадали во время беспорядков. Подразделения компании, обеспечивающие водо- электро- теплоснабжение и услуги связи, вокзальное хозяйство, работают", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено. Также сообщалось, что авиакомпании отменили более 20 авиарейсов по разным направлениям. Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.