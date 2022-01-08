По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация.
"Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трех мужчин без признаков жизни, еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления причин смерти погибших и возникновения пожара.
Отмечается, что установлен индивидуальный предприниматель, которому принадлежит пансионат, с ним работают следователи. Изъята документация.
Ранее сообщалось, что пожар с погибшими произошел в пансионате для пожилых людей "Золотой век".