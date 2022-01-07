"По состоянию на 7 января по сети АО "НК "КТЖ" движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено. Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения", — говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, отменённые ранее 25 пассажирских поездов восстанавливаются в движении согласно расписанию.

"Однако, учитывая задержки поездов в пути следования в предыдущие дни, отдельные из них будут отправляться по расписанию по мере прибытия составов в пункты формирования", — уточнили в компании.

По информации пресс-службы, из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов.

"Правление АО "НК "КТЖ", до восстановления интернета и банковских операций, решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предприятий и транспортных компаний. При этом компания не будет предъявлять штрафные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП", — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что из-за протестов в ряде регионов Казахстана были ограничены пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.