"Сегодня мы видим в нашей стране не только "завозные" случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны", — сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РФ.

Министр напомнил, что вариант "омикрон" обладает повышенной контагиозностью по сравнению с другими штаммами COVID-19, он "очень быстро распространяется", однако российские ученые уже подтвердили эффективность вакцины "Спутник V" против него. Соответствующие данные института им. Гамалеи подтверждаются исследованием, проведенным в Италии совместно со специалистами института Спаланцани.

"В условиях распространения уже во многих странах мира нового штамма коронавируса "омикрон" регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры", — отметил Мурашко.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

В настоящее время в РФ официально зарегистрировано 103 случая заболевания штаммом "омикрон".