"Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полётов в республику временно невозможно. Отменены следующие рейсы из Москвы и в обратном направлении: 6 января Алма-Ата (SU1946/1947), Нур-Султан (SU1956/1957), Актау (SU1954/1955); 7 января Алма-Ата (SU1946/1947),

Нур-Султан (SU1956/1957); 8 января Актобе (SU1948/1949)", — сообщили в компании.

Авиакомпания осуществляет оповещение пассажиров через контакт-центр. Пассажирам отменённых рейсов будет предложен вынужденный возврат денег.

"В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие две недели.

Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем статусе выполнения полетов в города республики", — отметили в компании.