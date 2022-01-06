По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского межведомственный координационный штаб, который контролирует работу горнолыжных курортов, продолжает работать в круглосуточном режиме.
"В данный момент на горнолыжных курортах открыты практически 100% трасс", — подчеркивает пресс-служба.
В настоящее время прогнозируется повышение температуры воздуха. Моделирование опасных ситуаций на ряде территорий проводится совместно со снеголавинным отрядом Росгидромета.
"Каждый день перед открытием трасс проводится обследование горнолыжных склонов, выдается бюллетень о лавинной опасности, в котором даны рекомендации для разных высот. Ситуация контролируется круглосуточно. Если в течение дня погода в горах резко меняется, рекомендации оперативно корректируются, может быть принято решение о временном закрытии потенциально опасных участков", — цитирует пресс-служба начальника снеголавинного отряда Сочинского Гидрометцентра Максима Андриянкова.
В свою очередь, Гидрометеослужба сообщает, что в четверг в Сочи сохраняется переменная облачность. Без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +11+16 градусов.