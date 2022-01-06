Дело возбуждено по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, накануне днем в бассейне "Бригантина" ООО "Санаторий "Обские плёсы", расположенного на территории Тальменского района, было обнаружено тело утонувшего 12-летнего мальчика. Ребенок отдыхал с родителями и в какой-то момент скрылся под водой, после чего его тело без признаков жизни было извлечено из бассейна.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, отвечающих за технику безопасности в бассейне. Расследование продолжается.