"С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день Азербайджан готов удовлетворить потребности и ожидания туристов в постпандемийный период. Согласно оценкам международных организаций, мировой туризм основательно сможет вернуться к допандемийным показателям 2019 года только лишь в 2023 году. Надеемся, что и Азербайджан в 2023 году сможет вернуться к показателям 2019 года и достигнуть прироста", — сказал Нагиев в интервью журналу "Милли Меджлис".

Он отметил, что в 2021 году Азербайджан принял участие в ряде международных туристических выставок, на которых продемонстрировал туристический потенциал страны с учетом нового направления — освобожденных территорий в Карабахском регионе. В частности, глава ГАТ подчеркнул туристический потенциал города Шуша.

"Для достижения признания национальной и безопасной туристической зоны Карабаха необходима разработка и поэтапная реализация долгосрочной стратегии. В целом, Карабахский регион, в частности, Шуша, Гадрут, Физули, Суговушан, а также Восточный Зангезур обладают богатыми ресурсами и широкими возможностями в эко-, лечебном, культурном, природном, горном и зимнем туризме", — подчеркнул Нагиев.

Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в 2019 году составил рекордные около 3,2 млн человек.

В 2020 году турпоток в страну сократился в 4 раза — до 795,7 тыс. человек и был обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запретом на въезд в Азербайджан и другими ограничениями.

В 2021 году наблюдался некоторый рост турпотока на фоне смягчения ряда ограничений.