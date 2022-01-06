"Аэропорт, подвергшийся нападению протестующих сейчас освобожден, на территории воздушной гавани устраняют последствия погромов", — сообщил гостелеканал.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в среду заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алматы, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов. По словам президента, в городе орудуют террористические банды, прошедшие международную подготовку.

Затем заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт освобожден после захвата, переводится в штатный режим работы.

В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.

При проведении антитеррористической операции в порту погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.

Власти Казахстана просят граждан республики не оставлять детей без присмотра, сообщил в четверг государственный телеканал "Хабар 24", который продолжает свое вещание.

"Казахстанцам рекомендуют оставлять детей дома, такой призыв озвучили в министерстве информации и общественного развития, в ведомстве напомнили, что во время протестов на улицы вышло большое количество вооруженных преступников и мародеров, которые представляют угрозу для жителей. Ради безопасности детей родителей просят не оставлять их без присмотра", — сообщает телеканал.