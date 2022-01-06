Авиакомпания Emirates airlines пока не ответила на вопросы журналистов о своих планах.

Ранее пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты сообщала о прекращении его работы в связи с захватом воздушной гавани толпой протестующих 5 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в среду заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алма-Аты, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов. По словам президента, в городе орудуют террористические банды, прошедшие международную подготовку.

Тем временем, как следует из онлайн-табло аэропорта Нур-Султана, ближайшие рейсы в Алма-Ату, Стамбул, Москву, Актобе отменены.