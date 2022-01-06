"Авиакомпания внимательно следит за событиями в Казахстане, которые могут оказать негативное влияние на безопасность полетов. Регулярные рейсы в пункты Казахстана будут выполняться только по согласованию с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и только при безусловном обеспечении безопасности полетов", — отметили в пресс-службе.

"В то же время авиакомпания "Белавиа" понимает важность прямого авиасообщения между Беларусью и Казахстаном в текущей ситуации, которое дает возможность гражданам Республики Беларусь и других стран, находящимся в Казахстане, вылететь на родину", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее был отменен рейс Минск-Алматы-Минск 5-6 января.

"При изменении ситуации с запланированными по расписанию рейсами пассажиры будут незамедлительно уведомлены авиакомпанией с использованием контактных данных в бронировании. В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета в пределах его срока годности", — отметил перевозчик.

В компании порекомендовали транзитным пассажирам, летящим в Казахстан, изменить даты полетов.

"Авиакомпания рекомендует изменить дату вылета транзитным пассажирам, вылетающим в Казахстан через Минск ближайшими рейсами, до прояснения ситуации", — отметили в пресс-службе.

"Белавиа" выполняет прямые рейсы из Минска в Алматы и прямые рейсы из Минска в Нур-Султан.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.