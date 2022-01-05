В пресс-службе аэропорта подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.

На парковке у аэропорта горят автомобили. По данным очевидцев, также разгромлены банкоматы на территории аэропорта.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт освобожден после захвата, переводится в штатный режим работы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в среду заявил о захвате "террористическими бандами" аэропорта Алма-Аты, пяти самолетов, в том числе иностранных бортов.