Как следует из онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", рейсы "Аэрофлота" в Алма-Ату и Нур-Султан, запланированные на 20:55 и 23:20 мск из московского аэропорта, отменены.

Вылет еще одного рейса, который выполняет казахстанский национальный перевозчик Air Astana из "Домодедово", в 22:15 мск пока значится в расписании.

Данный рейс является разворотным. То есть сначала самолет должен прибыть в Москву из Алма-Аты, а затем улететь обратно. Между тем, по данным аэропорта Алма-Аты, борт должен был вылететь в Москву еще в 15:55 мск, однако не вылетел до сих пор.

По данным табло "Домодедово", рейс из Казахстана задерживается на час — самолет ждут в Москве в 21:35 мск вместо 20:35 мск, как запланировано в расписании.

В Казахстане второй день продолжаются протесты. Вечером в среду пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о захвате терминала протестующими.